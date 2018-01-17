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Evlenmek istiyor

Evlenmek istiyor
Meryem Uzerli'den eski rol arkadaşına vefa... Güzel oyuncu, önceki akşam ÇEV Sanat tarafından düzenlenen ve Halit Ergenç'in üstün yetenekli gençlerle aynı sahneyi paylaştığı gecedeydi. Uzerli, "Evlilik var mı?" sorusuna, "Evlenmek istiyorum, ama doğru insanı beklemek gerekiyor" diye yanıt verdi.



Halil ÇİLİNGİR
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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