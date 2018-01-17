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En komik tatil

En komik tatil
Tam 9 yıldır tatile çıkmayan bir ailenin terapi seansıyla başlayan değişimlerini anlatan 'Görevimiz Tatil', seyirciye kahkaha dolu anlar yaşatacak. Başrolü Zafer Algöz'le paylaşan Demet Akbağ, bu kez 'titiz ve fedakar anne Türkan' karakteriyle gönüllerde taht kuracak.
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  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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