Ekonomi saati!

Kendine has tarzıyla cemiyet dünyasının en şık isimlerinden olan Derin Mermerci, moda dünyasındaki akımları yakından takip ediyor. Mermerci de son yıllarda popüler olan az sayıda parçalarla şıklık yaratma akımına dahil oldu. Sosyetik güzel kullanmadığıkıyafet, ayakkabı ve çantalardan kurtuldu. Lüks saatlere olan tutkusuyla bilinen Derin Mermerci, dolabında yaptığı küçülmeyle birlikte şıklığı için yeni bir yönteme başvurdu. Yeni bir saate yüz binlerce lira veripdolabında kalabalık yaratmak istemeyen Mermerci, çözümü ABD menşeli 'Eleven James' firmasında buldu.
SIKILINCA DEĞİŞTİRİYOR Lüks saatleri 3 aylığına kiralayan firmanın müdavimi haline gelen sosyetik güzel, bileğini süsleyen saatlerden sıkıldığında kısa sürede yenisiyle değiştirdi. Son olarak 45 bineuro değerindeki (210 bin TL) Audemars Piquet marka bir saati aylık bin 200 dolara (4 bin 500 TL) kiralayanMermerci, Cartier'in 2018 model altın kaplama modelini de gözüne kestirdi. Sosyetik güzel, şıklığı için başvurduğu bu ekonomik yolu instagram'da paylaştı. Ünlü işkadını, önceki günkü paylaşımına firmayı etiketleyip "Bunun tutkunuolacağımı kim bilebilirdi?" notu düştü.
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