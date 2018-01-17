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Ekonomi saati!

Lüks tutkunu ’den ekonomik çözüm. Sosyetik güzel, pahalı saatleri kiralayan bir firmanın müdavimi oldu. Mermerci, 210 bin liralık saati, 3 aylığına 13 bin 500 liraya kiraladı...

Ekonomi saati!
Kendine has tarzıyla cemiyet dünyasının en şık isimlerinden olan Derin Mermerci, moda dünyasındaki akımları yakından takip ediyor. Mermerci de son yıllarda popüler olan az sayıda parçalarla şıklık yaratma akımına dahil oldu. Sosyetik güzel kullanmadığı kıyafet, ayakkabı ve çantalardan kurtuldu. Lüks saatlere olan tutkusuyla bilinen , dolabında yaptığı küçülmeyle birlikte şıklığı için yeni bir yönteme başvurdu. Yeni bir saate yüz binlerce lira verip dolabında kalabalık yaratmak istemeyen Mermerci, çözümü ABD menşeli 'Eleven James' firmasında buldu.


SIKILINCA DEĞİŞTİRİYOR
Lüks saatleri 3 aylığına kiralayan firmanın müdavimi haline gelen sosyetik güzel, bileğini süsleyen saatlerden sıkıldığında kısa sürede yenisiyle değiştirdi. Son olarak 45 bin euro değerindeki (210 bin TL) Audemars Piquet marka bir saati aylık bin 200 dolara (4 bin 500 TL) kiralayan Mermerci, Cartier'in 2018 model altın kaplama modelini de gözüne kestirdi. Sosyetik güzel, şıklığı için başvurduğu bu ekonomik yolu instagram'da paylaştı. Ünlü işkadını, önceki günkü paylaşımına firmayı etiketleyip "Bunun tutkunu olacağımı kim bilebilirdi?" notu düştü.



Ebru KAZIKTAŞ
Etiketler:
  • 17 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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