Victoria otur sıfır

VICTORIA'S Secret meleği Nina Agdal'ın"Bir marka, kiloluolduğum için benimleçalışmadı" sözleriyle yeniden alevlenen 'sıfırbeden' tartışması VictoriaBeckham'a sıçradı. 'Anoreksiya' olduğu konuşulan İngiliz tasarımcı, yeni koleksiyonunu aşırı zayıf bir modelle tanıtınca eleştirilerin hedefi haline geldi. İngiltere'deki birçok kadın hakları savunucusu ve dernekleri, Beckham'ı "Kızları anoreksiyayateşvik ediyor. Onunmoda ve güzellikanlayışı, birçokgenç kızın hayatınıtehdit ediyor" dedi. Bazı kadın hakları savunucuları, Victoria Beckham'ı davaedeceklerini açıkladı.
NINA AGDAL
25 yaşındaki Agdal'ın kilo isyanına birçok Victoria's Secret meleği de destek verdi.
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