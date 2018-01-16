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Victoria otur sıfır

Victoria otur sıfır
VICTORIA'S Secret meleği Nina Agdal'ın "Bir marka, kilolu olduğum için benimle çalışmadı" sözleriyle yeniden alevlenen 'sıfır beden' tartışması Victoria Beckham'a sıçradı. 'Anoreksiya' olduğu konuşulan İngiliz tasarımcı, yeni koleksiyonunu aşırı zayıf bir modelle tanıtınca eleştirilerin hedefi haline geldi. İngiltere'deki birçok kadın hakları savunucusu ve dernekleri, Beckham'ı "Kızları anoreksiyaya teşvik ediyor. Onun moda ve güzellik anlayışı, birçok genç kızın hayatını tehdit ediyor" dedi. Bazı kadın hakları savunucuları, dava edeceklerini açıkladı.


NINA AGDAL
25 yaşındaki Agdal'ın kilo isyanına birçok Victoria's Secret meleği de destek verdi.
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