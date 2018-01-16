Keyifler yerinde

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Son şarkısı 'Yansın Bakalım'la ortalığı yakıp geçen Gülben Ergen, önceki gün Akmerkez'de objektiflere takıldı. Evi için dekorasyon mağazasından yemek takımı alan ünlü sanatçı, hayli keyifliydi.
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