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Hızlı ve öfkeli

Hızlı ve öfkeli
Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, eski aşkı Veronica Valle'nin gazetesine yaptığı açıklamalarla zor duruma düştü. Güzel model, İngiliz sporcu için herkesi şoke eden şu iddialarda bulundu:
"Lewıs'in ruh hali çok hızlı bir şekilde değişebiliyor. Özel jetinde tuvaletini kullanan pilotu, uçaktan atmaya kalktı. Kendisinin cinsel anlamda çok tuhaf istekleri de var."
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