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  1. Aşk adamı
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Helal

Helal Buray
Kıbrıslı şarkıcı Buray, önceki gün Eskişehir'deki hayranı Halime Nisa'nın hayalini gerçekleştirdi. Popçu, kendisiyle tanışmak isteyen kanser hastası hayranını tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. gören Halime Nisa, büyük bir sevince boğuldu.
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