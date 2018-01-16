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Cem 'şahan'e gidiyor!

Cem şahane gidiyor!
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın son filmi 'Arif V 216' vizyona girdiği 10. gününde rakiplerini geride bıraktı. İlk 3 günde 1 milyon 331 kişi tarafından izlenen film, 10 gün sonunda 2 milyon 874 bin kişiyi kahkahaya boğdu.


Yaklaşık 10 milyon TL'ye mal olan 'Arif V 216'dan şu ana kadar 37 milyon 800 bin lira hasılat elde eden Yılmaz, filmin masrafını fazlasıyla karşıladı. Ünlü komedyenin ezeli rakibi da 9 Şubat'ta vizyona girecek olan 'Kayhan'ın afişini paylaştı.
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