Yaklaşık 10 milyon TL'ye mal olan 'Arif V 216'dan şu ana kadar 37 milyon 800 bin lira hasılat elde eden Yılmaz, filmin masrafını fazlasıyla karşıladı. Ünlü komedyenin ezeli rakibi Şahan Gökbakar da 9 Şubat'ta vizyona girecek olan 'Kayhan'ın afişini paylaştı.
Cem 'şahan'e gidiyor!
Yaklaşık 10 milyon TL'ye mal olan 'Arif V 216'dan şu ana kadar 37 milyon 800 bin lira hasılat elde eden Yılmaz, filmin masrafını fazlasıyla karşıladı. Ünlü komedyenin ezeli rakibi Şahan Gökbakar da 9 Şubat'ta vizyona girecek olan 'Kayhan'ın afişini paylaştı.
Etiketler: Cem Yılmaz , Şahan Gökbakar
- 16 Ocak 2018, Salı
- Gazete
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