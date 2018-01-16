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Bahtiyar ölmez’e taze kan

Bahtiyar ölmez’e taze kan
Genç oyuncu Yılmaz Kunt, atv'de yayınlanan 'Bahtiyar Ölmez' dizisinin kadrosuna katıldı. Ömer Yıldırım karakterini canlandıracak olan Kunt, "Böyle muhteşem kadroya katıldığım için çok heyecanlıyım" diye konuştu.
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