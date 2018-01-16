Bahtiyar ölmez’e taze kan

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Genç oyuncu Yılmaz Kunt, atv'de yayınlanan 'Bahtiyar Ölmez' dizisinin kadrosuna katıldı. Ömer Yıldırım karakterini canlandıracak olan Kunt, "Böyle muhteşem kadroya katıldığım için çok heyecanlıyım" diye konuştu.
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