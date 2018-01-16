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Aşk adamı

Aşk adamı
Eğlence dünyasının sevilen ismi Altay, yeni şarkısı 'Kalp Gözüm'ü müzikseverlerin beğenisine sundu. Yeni şarkısı için objektif karşısına geçen Altay, kalp şeklindeki balonlarla poz verdi. Şarkıcı, ", evleneceklerin ilk dans şarkısı olacak" dedi.
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