Tasarım işini abarttı

Geçtiğimiz yıl sık sık ülkemize gelen ve hakkında "Müslüman oldu" şeklinde haberler çıkan LindsayLohan, önceki gün yaptığı açıklamayla gündem yarattı. Oyunculuktan ticarete atılan ünlüler arasında bulunan Lohan, "Dubai'de kendiadımı taşıyan bir adatasarlıyorum" dedi.
Dubai'de faaliyet gösteren dev bir şirketle el sıkıştığı öğrenilen güzel yıldızın adasının ismi ise'Lohan Adası' olacak. Bu arada ABD'li oyuncunun Yunanistan'da dabirçok yatırımı var.
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