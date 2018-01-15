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Tasarım işini abarttı

Tasarım işini abarttı
Geçtiğimiz yıl sık sık ülkemize gelen ve hakkında "Müslüman oldu" şeklinde haberler çıkan Lindsay Lohan, önceki gün yaptığı açıklamayla gündem yarattı. Oyunculuktan ticarete atılan ünlüler arasında bulunan Lohan, "Dubai'de kendi adımı taşıyan bir ada tasarlıyorum" dedi.



Dubai'de faaliyet gösteren dev bir şirketle el sıkıştığı öğrenilen güzel yıldızın adasının ismi ise 'Lohan Adası' olacak. Bu arada ABD'li oyuncunun Yunanistan'da da birçok yatırımı var.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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