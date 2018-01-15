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Tam gaz ilişki

Tam gaz ilişki
Eylül'de Avusturya'da nikah masasına oturacak olan Bensu Soral ile Hakan Baş, önceki gün İstinye'deydi. Düğün hazırlıklarını son hızla sürdüren ünlü çift, keyifli halleriyle dikkat çekti.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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