İntikam vakti

Şahan Gökbakar'ın merakla beklenen filmi 'Kayhan'dan ilk kareler görücüye çıktı. CemYılmaz'ın 'Arif V 216' filminin gişede 2 milyonbarajına ulaşmasıyla gözlerin çevrildiği Gökbakar, dün 'Kayhan'dan en renkli kareleri basına servis etti. 9 Şubat'ta vizyona girecek olan 'Kayhan'ın hikayesi ise şöyle: okulun pilav gününe giden Kayhan, '98mezunları'yıllığını görünce şok yaşar. Lise arkadaşlarının kendisinden nefret ettiğini öğrenen Kayhan, herkestenintikam almaya başlar.
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