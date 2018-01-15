Gonca’ya övgü

Ünlü oyuncular Gonca Vuslateri ile Oya Başar, önceki akşam Maslak Tim Show Center'da '7 Kocalı Hürmüz' müzikalini izledi. Seda Sayan'ın taklidini yaparak sosyal medyada olay olan Vuslateri, tepkilerden memnun olduğunu söyledi. Başar da "Gonca'nın taklidine hayran kaldım" dedi.