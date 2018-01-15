Eskimo Aras

Başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli, önceki gün sevgilisi Bige Önal ile Zorlu AVM'deydi. Eskimolar'la özdeşleşen şapkasıyla soğuğa karşı önlem alan İynemli, Gani Müjde ile bir proje için görüşme yaptığını söyledi.