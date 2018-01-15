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Baba öpücük

Baba öpücük
Gupse Özay, 'Deliha 2' filmini önceki gün memleketi İzmir'de hayranlarıyla izledi. Sevenleriyle buluşan Özay'ı ailesi yalnız bırakmadı. Oyuncu, babası Senih Bey'i öpmeye doyamadı.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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