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‘Aslan’ isteği

‘Aslan’ isteği
Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay, önceki gün Zorlu 'deydi. Güzel oyuncu, "Oğullarım ileride ne isterse o mesleği yapsınlar" derken eşi "Biri Galatasaray'a kaptan olsun" diyerek hayalini açıkladı.
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  • 15 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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