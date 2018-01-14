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‘O dalı kırarım’

‘O dalı kırarım’
Yeşim Salkım, önceki akşam Zorlu'daki Le Baron adlı mekanda konser verdi. Sahne sonrası soruları yanıtlayan Salkım, Seda Sayan'la barıştığını söyledi. Düşman olduğu 'den zeytin dalı gelirse ne yapacağı sorulan şarkıcı "Ben o dalı kırarım" diye konuştu.
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