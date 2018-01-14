 ;
Yol Durumu
  1. Buzlar eridi
  2. Videolu kutlama

Mariah uslu durmuyor!

Mariah uslu durmuyor!
ABD'li şarkıcı Mariah Carey, çapkınlıkta sınır tanımadı! 2018 Altın Küre Ödülleri'nden sonra düzenlenen partide sevgilisi Bryan Tanaka'nın yanında adeta bir skandala imza attı. Seksi şarkıcı, partide Game of Thrones dizisinde Jon Snow karakterini oynayan Kit Harrington ile yakından ilgilendi. Görgü tanıkları, Carey'nin bu ilgisinin başarılı oyuncuyu oldukça sıktığını söyledi.


Bir iddiaya göre Mariah, partide Harrington'dan Game Of Thrones'un finaliyle ilgili bilgi almak istedi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar