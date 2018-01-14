Mariah uslu durmuyor!

ABD'li şarkıcı MariahCarey, çapkınlıkta sınırtanımadı! 2018 Altın KüreÖdülleri'nden sonra düzenlenenpartide sevgilisi Bryan Tanaka'nınyanında adeta bir skandala imzaattı. Seksi şarkıcı, partideGame of Thrones dizisindeJon Snow karakterinioynayan Kit Harrington ileyakından ilgilendi. Görgütanıkları, Carey'nin bu ilgisininbaşarılı oyuncuyu oldukçasıktığını söyledi.
Bir iddiaya göre Mariah, partide Harrington'dan Game Of Thrones'un finaliyle ilgili bilgi almak istedi.
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