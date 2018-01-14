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Hem güldürdü hem coşturdu

Hem güldürdü hem coşturdu
İrem Derici, önceki akşam Karaköy Cano'da sahne aldı. Şarkılarıyla mest eden popçu, esprileriyle de herkesi gülme krizine soktu. Derici, en ön masadaki hayranlarına dönüp "Ağzım 2 oda, 1 salon büyüklüğünde. Tükürük gelirse kusuruma bakmayın" deyince herkes kahkahaya boğuldu.
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