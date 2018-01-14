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Güneş çarptı

Güneş çarptı
Sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı ile Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'da olan , önceki gün tavlada boyunun ölçüsünü aldı. Yakın dostu Önder Bekensir ile tavla oynayan sosyetik işadamı, mars oldu. Oyun sonrası instagram'da paylaşım yapan Sabancı, yenilgiyi de güneşe bağladı.


Ünlü işadamı paylaşımına "Bir daha güneşli yerlerde tavla oynamama kararı aldım" notu düştü. Beşiktaşlı Sabancı, "Dostluk kazandı" diyerek de Galatasaraylı Bekensir'i tebrik etti. Sosyetik işadamı, daha sonra denizin ve güneşin tadını çıkarmaya devam
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