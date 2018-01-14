Ünlü işadamı paylaşımına "Bir daha güneşli yerlerde tavla oynamama kararı aldım" notu düştü. Beşiktaşlı Sabancı, "Dostluk kazandı" diyerek de Galatasaraylı Bekensir'i tebrik etti. Sosyetik işadamı, daha sonra denizin ve güneşin tadını çıkarmaya devam
Güneş çarptı
Ünlü işadamı paylaşımına "Bir daha güneşli yerlerde tavla oynamama kararı aldım" notu düştü. Beşiktaşlı Sabancı, "Dostluk kazandı" diyerek de Galatasaraylı Bekensir'i tebrik etti. Sosyetik işadamı, daha sonra denizin ve güneşin tadını çıkarmaya devam
Etiketler: hacı sabancı , MEKSİKA
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Gazete
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