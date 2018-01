modacı Erdem Moralıoğlu , yaptığı birbirinden farklı tasarımlar ile tanındı. Kısa sürede dünya çapında ün kazandı. Başarılı modacıyı tercih edenler arasında ABD 'li First Lady'ler Michelle Obama ve Melania Trump'ın yanı sıra Trump'ın kızı Ivanka Trump vardı. Ancak asıl yükselişi İngiliz Kraliyet Ailesi 'nin gelini Kate Middleton 'ın kendisini tercih etmesiyle başladı. Middleton, Moralıoğlu'nun tasarımlarıyla her zaman tam not aldı.Moralıoğlu'nun bu başarısı, Kraliçe Elizabeth 'in de dikkatinden kaçmadı.Moralıoğlu, gün yüzüne çıkarmadığı tasarımlarını, kraliçe için tanıttı. Tasarımlardan çok etkilenen Elizabeth, Moralıoğlu'na sadece Kraliyet Ailesi için tasarım hazırlaması teklifi yaptı. Ardından Kraliçe, Moralıoğlu'nun ABD'li First Lady'ler için kıyafet tasarlamasını istemediğini de dile getirip, rest çekti. Bu da İngiltere ile ABD arasında 'Erdem Savaşı' çıkacağının sinyallerini verdi. Öte yanan, önümüzdeki yıl Kraliyet Ailesi'nin hayatının anlatılacağı bir filmdeTürk modacının tarzını çok beğenen Kraliçe Elizabeth, Moralıoğlu'ndan yalnızca kendisi için özel tasarım kıyafetler yapmasını istedi.Erdem Moralıoğlu'nun tasarımlarını tercih eden Kate Middleton, modacılardan tam not almıştı.Ivanka Trump, Aralık ayında Hindistan'a yaptığı seyahatte, Erdem Moralıoğlu tasarımı elbisesiyle herkesi büyülemişti.ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama da Erdem Moralıoğlu'nun tasarımlarını beğenenler arasında...Kraliçe Elizabeth, Erdem Moralıoğlu'nun tasarımlarını tek tek inceledi. Özellikle lila rengi üzerine değerli taşlarla işlenen bu elbiseye bayıldı!Moralıoğlu, 1978 yılında İngiltere'nin Montreal şehrinde dünyaya geldi. 40 yaşındaki modacının babası Türk, annesi ise İngilizdi. Eğitimini İngiltere'de tamamlayan Moralıoğlu, 2003 yılında ABD'ye gitti. 2 yıl sonra İngiltere'ye dönüp kendi tasarılmarına start verdi. Tasarımlarında pazarlardan, eski fotoğraflardan esinlendiğini söyleyen modacıya, ilk kapsül koleksiyonundaki başarısından ötürüödülü verildi.