FİLMDE İMZASI OLACAK
Moralıoğlu'nun bu başarısı, Kraliçe Elizabeth'in de dikkatinden kaçmadı. Buckingham Sarayı, geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü Türk modacıyı ağırladı. Moralıoğlu, gün yüzüne çıkarmadığı tasarımlarını, kraliçe için tanıttı. Tasarımlardan çok etkilenen Elizabeth, Moralıoğlu'na sadece Kraliyet Ailesi için tasarım hazırlaması teklifi yaptı. Ardından Kraliçe, Moralıoğlu'nun ABD'li First Lady'ler için kıyafet tasarlamasını istemediğini de dile getirip, rest çekti. Bu da İngiltere ile ABD arasında 'Erdem Savaşı' çıkacağının sinyallerini verdi. Öte yanan, önümüzdeki yıl Kraliyet Ailesi'nin hayatının anlatılacağı bir filmde Erdem Moralıoğlu'nun tasarladığı kıyafetlerin de kullanılacağı iddia edildi.
Türk modacının tarzını çok beğenen Kraliçe Elizabeth, Moralıoğlu'ndan yalnızca kendisi için özel tasarım kıyafetler yapmasını istedi.
KATE İLE ÜNLENDİ
Erdem Moralıoğlu'nun tasarımlarını tercih eden Kate Middleton, modacılardan tam not almıştı.
HİNDİSTAN'I FETHETTİ
Ivanka Trump, Aralık ayında Hindistan'a yaptığı seyahatte, Erdem Moralıoğlu tasarımı elbisesiyle herkesi büyülemişti.
LADY'LERİN İLK TERCİHİ
ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama da Erdem Moralıoğlu'nun tasarımlarını beğenenler arasında...
KRALİÇE'DEN TAM NOT ALDI
Kraliçe Elizabeth, Erdem Moralıoğlu'nun tasarımlarını tek tek inceledi. Özellikle lila rengi üzerine değerli taşlarla işlenen bu elbiseye bayıldı!
İNGİLTERE'DE EĞİTİM ALDI
Erdem Moralıoğlu, 1978 yılında İngiltere'nin Montreal şehrinde dünyaya geldi. 40 yaşındaki modacının babası Türk, annesi ise İngilizdi. Eğitimini İngiltere'de tamamlayan Moralıoğlu, 2003 yılında ABD'ye gitti. 2 yıl sonra İngiltere'ye dönüp kendi tasarılmarına start verdi. Tasarımlarında pazarlardan, eski fotoğraflardan esinlendiğini söyleyen modacıya, ilk kapsül koleksiyonundaki başarısından ötürü 'British Fashion Fringe' ödülü verildi.
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