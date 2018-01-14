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Didem Gallagher

Didem Gallagher
Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla takipçilerinin yüzünü güldüren Didem Soydan, önceki gün de bu geleneği bozmadı. Soydan, kendisini dünyaca ünlü 'Shameless' dizisindeki Frank Gallagher karakterine benzetti.



ABD'Lİ aktör William Macy'nin canlandırdığı karakter gibi giyinen güzel manken, oyuncunun fotoğrafını da kendi karesiyle paylaşıp herkesi gülümsetti.
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