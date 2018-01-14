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Cem ikiledi

Cem ikiledi
Gişeye hızlı bir başlangıç yapan Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Arif V 216' başarısını katladı. Vizyona girdiği ilk 3 günde 1 milyon 331 kişi tarafından izlenen film, bu hafta sonu ise 2 milyon barajına ulaştı. Yılmaz, hayranlarına teşekkür etti.
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