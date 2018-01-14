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Buzlar eridi

Buzlar eridi
Victoria's Secret modeli Bella Hadid'in yakın dostu 'ın eski sevgilisi NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ın oyuncusu Jordan Clarkson ile ilişki yaşadığı gündeme geldi. Bu ilişkinin, sıkı dostlar Hadid ile Kendall Jenner'ın dostuluğunu da bitirdiği söylendi. İkili dün sosyal medyadan paylaştıkları fotoğrafla küslük iddialarını yalanladı.
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