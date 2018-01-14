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Azur bebek stüdyoyu sevdi

Azur bebek stüdyoyu sevdi
Popçu Gülşen, önceki gün paylaştığı fotoğrafla "Armut dibine düşer" dedirtti. Müzisyen eşi ile 1 yaşındaki oğulları Azur Benan'ı stüdyoda fotoğraflayan şarkıcı, bu kareye de "Albüm çalışmalarım için Azur Bey'le anlaştım" notu düştü. Minik Azur Benan'ın bu halleri de "Şimdiden mesleği belli olmuş" yorumu yaptırdı.
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