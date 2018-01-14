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Ayrılıyo'rus' demişti!

Bayern Münih’in yıldız ismi Rodriguez’in Daniela Ospina’dan ayrılmasının nedeni ortaya çıktı. Kolombiyalı yıldızın eski eşini Rus model Lovekaty ile aldattığı kesinleşti

Ayrılıyorus demişti!
Real Madrid'in iki yıllığına Bayern Münih'e kiraladığı Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez, 2017 yazında eski eşi Daniela Ospina'dan ayrıldı. Ayrılığın ardından birçok iddia vardı. Gerçek nihayet dün ortaya çıktı. James'in Daniela'yı Rus model Helga Lovekaty ile aldattığını iddia etti. 1992 doğumlu olan Helga Lovekaty güzel fiziği ve seksi fotoğraflarıyla kısa zamanda şöhret basamaklarını tırmandığı ve bir davette tanıştığı Rodriguez'le kısa süreli aşk yaşadığına dikkat çekildi. Daniela ile evli olan Kolombiyalı yıldızın Salome adında 3 yaşında bir kızı bulunuyor.
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