Ayrılıyo'rus' demişti!

Real Madrid'in iki yıllığına Bayern Münih'e kiraladığı Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez, 2017 yazında eski eşi Daniela Ospina'dan ayrıldı. Ayrılığın ardından birçok iddia vardı. Gerçek nihayet dün ortaya çıktı. James'in Daniela'yı Rus model Helga Lovekaty ile aldattığını iddia etti. 1992 doğumlu olan Helga Lovekaty güzel fiziği ve seksi fotoğraflarıyla kısa zamanda şöhret basamaklarını tırmandığı ve bir davette tanıştığı Rodriguez'le kısa süreli aşk yaşadığına dikkat çekildi. Daniela ile evli olan Kolombiyalı yıldızın Salome adında 3 yaşında bir kızı bulunuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.