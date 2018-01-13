 ;
Yol Durumu
  1. ATV’nin dizileri dünyaya açıldı
  2. ‘Çay lav yu’

Kaçıran pişti!

11 yıllık evliliklerini 2012’de bitiren ve , önceki gün pişti oldu. ’un davetine katılan Sponza, karşısında eski eşi ve sevgilisi ’ı görünce şoke oldu. Sosyetik yogacı, apar topar mekanı terk etti

Kaçıran pişti!
Cemiyet hayatının ünlüleri önceki gün Nevbahar Koç'un 'Bosphorus Private' adlı kitabının lansmanı için Bebek Assoline'de buluştu. İstanbul'un tüm güzelliklerinin gözler önüne serildiği ve Boğaz'da 20 yalının kapılarının açıldığı kitap, 390 TL'ye satışa sunuldu. Birçok sosyetiğin hazır bulunduğu lansmanda, 'pişti' yüzünden soğuk rüzgarlar esti. 2001'de evlendiği 3 çocuğunun annesi Edwina Sponza'dan 2012'de tek celsede boşanan Murat Özyeğin, davete sevgilisi Yasemin Güçkan katıldı.


Başına geleceklerden habersiz olan , mekana girmeden önce objektiflere böyle gülümsedi.

ORTAM BUZ KESTİ
Ünlü işadamı sevgilisini sosyetik dostlarıyla tanıştırırken bir anda mekana eski eşi Edvina Sponza girdi. Karşısında Özyeğin'i sevgilisiyle el ele gören Sponza, soğuk terler döktü. Yaklaşık 5 dakika mekanda durabilen Sponza, Nevbahar Koç'u tebrik edip jet hızıyla mekandan kaçtı. Bu arada Edvina Sponza'nın Demet Şener'le evli olduğu dönemde İbrahim Kutluay'la yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti.


, misafirleri için mekana kestaneci getirtti.



Doğan SAVAŞ
Etiketler: , , , ,
  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar