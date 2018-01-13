Kaçıran pişti!

Cemiyet hayatının ünlüleri önceki gün Nevbahar Koç'un 'Bosphorus Private' adlı kitabının lansmanı için Bebek Assoline'de buluştu. İstanbul'un tüm güzelliklerinin gözlerönüne serildiği ve Boğaz'da 20 yalının kapılarının açıldığı kitap, 390 TL'ye satışasunuldu. Birçok sosyetiğin hazır bulunduğu lansmanda, 'pişti' yüzünden soğuk rüzgarlar esti. 2001'de evlendiği 3 çocuğunun annesi Edwina Sponza'dan 2012'de tek celsede boşanan Murat Özyeğin, davete sevgilisi Yasemin Güçkan katıldı.
Başına geleceklerden habersiz olan Edvina Sponza, mekana girmeden önce objektiflere böyle gülümsedi.
ORTAM BUZ KESTİ
Ünlü işadamı sevgilisini sosyetik dostlarıyla tanıştırırken bir anda mekana eski eşi Edvina Sponza girdi. Karşısında Özyeğin'i sevgilisiyle el ele gören Sponza, soğuk terler döktü. Yaklaşık 5 dakika mekanda durabilen Sponza, NevbaharKoç'u tebrik edip jet hızıyla mekandan kaçtı. Bu arada Edvina Sponza'nın DemetŞener'le evli olduğu dönemde İbrahim Kutluay'la yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti.
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