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Huzur ve muzur

Huzur ve muzur
Güzel stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu, ABD tatilinden renkli kareleri paylaşmaya devam ediyor. Önceki gün de sosyal medyada bu pozunu paylaşan Sakuçoğlu, altına da "Huzurun içindeki muzur" notu düştü. Takipçileri ise stil danışmanına "Senin enerjin bütün dünyaya yeter" iltifatları yağdırdı.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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