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Gece kuşu Çağla

Gece kuşu Çağla
Ünlü model Çağla Şıkel'in enerjisi bitmiyor. Gün içerisinde işleri ve çocuklarıyla eğlenen Şıkel, önceki akşam ise ünlü DJ Mahmut Orhan'ın Hypnos Hall'da düzenlediği yaş günü partisinde doyasıya eğlendi...
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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