Eyvah annem görmesin!

Güzel sunucu ve spiker Defne Samyeli'nin kızı Deren, güzelliğinden sonra şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Samyeli'nin eski eşi ErenTalu'dan olan 21 yaşındaki kızı Deren, uzun süredir playboyları peşinden koşturuyordu. Sık sık davetlerde ve eğlence kulüplerinde boy gösteren Deren, önceki akşam Emirgan'daki Gizli Kalsın isimli mekanda eğlendi. Deren Talu'nun yanında Alman oyuncu Meryem Uzerli de vardı. 21 yaşındaki genç kız, mekanda Uzerli aracılığıyla 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün torunu olan Mehmet Korutürk ile yakınlaştı.
UZERLİ'Yİ OTELİNE BIRAKTILAR
Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen Deren Talu ve Korutürk, mekandan saat 04.00'te ayrıldı. Meryem Uzerli'nin VIP aracına binen genç kız ile Korutürk, Taksim'deki Grand Hyatt Otel'de kalan Uzerli'yi otele bıraktı. Bu sırada art arda patlayan flaşlar karşısında panik olan Deren, "Eyvahannem görmesin!" diyerek yüzünü saklamaya çalıştı. VIP aracın otomatik kapısının tekrardan açılmasıyla panik yapan Mehmet Korutürk de başını arkaya doğru çevirereksaklanmaya çalıştı.
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