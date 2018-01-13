Düğün dernek Endonezya

Amine Gülşe ve Mesut Özil aşkı, sınır aştı! Türk çiftin Endonezyalı hayranları, 28 bin kişilik bir fan kulüp kurdu. Endonezyalı gençler, ikilinin nikah gününde başkent Cakarta’da ‘temsili düğün’ yapacak
Bu yıl evlenmeyi planlayan AmineGülşe ile MesutÖzil'in ilişkisi, tüm dünyada olay yarattı. Türkiye,Almanya,İngiltere veİsveç'teki gazete manşetlerinden düşmeyen çiftin, şimdi de Endonezya'dabüyük bir hayran kitlesine sahip olduğu ortaya çıktı. Endonezyalı Dian Fortuna isimli bir genç kızın kurduğu 'Amine ve Mesut' fan kulübü, kısa sürede 28 bin kişiye ulaştı. Sosyal medyadan ünlü çifte övgüler yağdıran Endonezyalı gençler, ilginç bir plan için de kolları sıvadı. Gülşe ile Mesut Endonezyalı sevenleri ikilinin nikah günü başkentCakarta'da 'temsili birdüğün' yapacak.
3 AYRI KUTLAMA...
Temsili düğün için yeri de Cakarta'daki halka açık birpark olarak belirleyen gençler, tören için şimdiden hazırlıklara başladı. Bu arada Arsenalliyıldızın Londra'daki 144milyon liralık malikanesinde yaşayan Amine Gülşe, düğünün doğup büyüdüğü İsveç'te olmasını istiyor. Konuşulanlara göre ünlü çift, İsveç'in yanı sıra Özil'in doğup büyüdüğü Almanya ve İstanbul'da da kutlamalar yapacak.
Endonezyalı gençler, hayranı oldukları çifte sosyal medyadan böyle selam yolluyor.
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