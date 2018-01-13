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Düğün dernek Endonezya

ve aşkı, sınır aştı! Türk çiftin Endonezyalı hayranları, 28 bin kişilik bir fan kulüp kurdu. Endonezyalı gençler, ikilinin nikah gününde başkent Cakarta’da ‘temsili düğün’ yapacak

Düğün dernek Endonezya
Bu yıl evlenmeyi planlayan Amine Gülşe ile Mesut Özil'in ilişkisi, tüm dünyada olay yarattı. Türkiye, Almanya, İngiltere ve İsveç'teki gazete manşetlerinden düşmeyen çiftin, şimdi de Endonezya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olduğu ortaya çıktı. Endonezyalı Dian Fortuna isimli bir genç kızın kurduğu 'Amine ve Mesut' fan kulübü, kısa sürede 28 bin kişiye ulaştı. dan ünlü çifte övgüler yağdıran Endonezyalı gençler, ilginç bir plan için de kolları sıvadı. Gülşe ile Mesut Endonezyalı sevenleri ikilinin nikah günü başkent Cakarta'da 'temsili bir düğün' yapacak.


3 AYRI KUTLAMA...
Temsili düğün için yeri de Cakarta'daki halka açık bir park olarak belirleyen gençler, tören için şimdiden hazırlıklara başladı. Bu arada Arsenalli yıldızın Londra'daki 144 milyon liralık malikanesinde yaşayan , düğünün doğup büyüdüğü İsveç'te olmasını istiyor. Konuşulanlara göre ünlü çift, İsveç'in yanı sıra Özil'in doğup büyüdüğü Almanya ve İstanbul'da da kutlamalar yapacak.


Endonezyalı gençler, hayranı oldukları çifte sosyal medyadan böyle selam yolluyor.



Özge GÜRCAN
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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