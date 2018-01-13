‘Çay lav yu’

Galatasarayformasını iki sezon giyenLukas Podolski, Japon ekibiVissel Kobe'ye gitti. Dahaönce tekstil ve dondurmasektörüne giren Podolski,Almanya'nın Köln kentindeTürk lezzeti olan döner işinegirdi. Podolski'nin, Salihve Metin Dağ kardeşlerleaçtığı "Mangal Döner"eAlmanlar hucümetti. Podolski,Türk çayını daAlmanlar'asevdirmekiçin hareketegeçti. Sosyalmedyadan"Çaylav yu"diyerektakipçileriniçay içmeyedavet etti.
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