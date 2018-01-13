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‘Çay lav yu’

‘Çay lav yu’
Galatasaray formasını iki sezon giyen , Japon ekibi Vissel Kobe'ye gitti. Daha önce tekstil ve dondurma sektörüne giren Podolski, 'nın Köln kentinde Türk lezzeti olan döner işine girdi. Podolski'nin, Salih ve Metin Dağ kardeşlerle açtığı "Mangal Döner"e Almanlar hucüm etti. Podolski, Türk çayını da Almanlar'a sevdirmek için harekete geçti. Sosyal medyadan "Çay lav yu" diyerek takipçilerini çay içmeye davet etti.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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