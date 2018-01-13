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hazırlığı

’in hayatını anlatan bir filmde ‘acıların kadını’nı oynayacağı söylenen , ‘Henüz netleşmedi ama role sıcak bakıyorum’ dedi

Bergen hazırlığı
Oyuncu , "Bergen'i canlandıracak" haberleri hakkında ilk kez konuştu. Önceki akşam Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından '2017 Yılının En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu' ödülünü alan Sarıkaya, şunları söyledi:


"Birkaç ay önce bana böyle bir teklif gelince Bergen'in hayat hikayesini derinlemesine araştırdım ve çok etkilendim. Henüz netleşmedi ama bu rolü oynamayı isterim."

Sarıkaya, 'Fi' dizisinde canlandırdığı 'Duru' karakteri için "Önceki dizilerim daha gençlik dizisiydi. Fi ile kadınlığa geçiş dönemim oldu" dedi.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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