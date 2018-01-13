Bergen hazırlığı

Oyuncu Serenay Sarıkaya,"Bergen'i canlandıracak" haberlerihakkında ilk kez konuştu. Önceki akşamYıldız Teknik Üniversitesi öğrencileritarafından '2017 Yılının En BeğenilenKadın Dizi Oyuncusu' ödülünü alanSarıkaya, şunları söyledi:
"Birkaç ay önce bana böylebir teklif gelince Bergen'in hayathikayesini derinlemesine araştırdımve çok etkilendim. Henüz netleşmediama bu rolü oynamayı isterim."
Sarıkaya, 'Fi' dizisinde canlandırdığı 'Duru' karakteri için "Önceki dizilerim daha gençlik dizisiydi. Fi ile kadınlığa geçiş dönemim oldu" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.