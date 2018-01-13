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ATV’nin dizileri dünyaya açıldı

ATV’nin dizileri dünyaya açıldı
Türkiye'de "Dizi atv'de izlenir" sloganını her defasında yenileyip birinciliği elden bırakmayan atv'nin dizileri dünyaya açıldı. Çekim kalitesiyle çıtayı yükselten reyting rekortmeni diziler, yabancı ülkelerin de dikkatini çekti. NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği 'Aşk ve Mavi' ile 'Kırgın Çiçekler' Türkiye'den sonra yurtdışı pazarında da oldukça ilgi gördü.


Daha önce satıldığı birçok ülkede reyting rekorları kıran '' artık Şili, Uruguay, Peru, Arjantin ve Meksika'da da hayranlarıyla buluşacak. Emrah Erdoğan ve Burcu Kıratlı'nın başrollerini paylaştığı Aşk ve Mavi ise Meksika'da hayranlarıyla buluşacak. atv, yaptığı dizi ihracatlarıyla kalitesindeki farkını konuşturmaya devam ediyor.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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