Daha önce satıldığı birçok ülkede reyting rekorları kıran 'Kırgın Çiçekler' artık Şili, Uruguay, Peru, Arjantin ve Meksika'da da hayranlarıyla buluşacak. Emrah Erdoğan ve Burcu Kıratlı'nın başrollerini paylaştığı Aşk ve Mavi ise Meksika'da hayranlarıyla buluşacak. atv, yaptığı dizi ihracatlarıyla kalitesindeki farkını konuşturmaya devam ediyor.
ATV’nin dizileri dünyaya açıldı
Daha önce satıldığı birçok ülkede reyting rekorları kıran 'Kırgın Çiçekler' artık Şili, Uruguay, Peru, Arjantin ve Meksika'da da hayranlarıyla buluşacak. Emrah Erdoğan ve Burcu Kıratlı'nın başrollerini paylaştığı Aşk ve Mavi ise Meksika'da hayranlarıyla buluşacak. atv, yaptığı dizi ihracatlarıyla kalitesindeki farkını konuşturmaya devam ediyor.
Etiketler: Kırgın çiçekler , Aşk ve mavi
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Gazete
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