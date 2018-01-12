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Yok böyle takip

Yok böyle takip
'Can Feda' filmi için son hızla çalışan Burak Özçivit, çekimlere ara verdi. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün eşi Fahriye Evcen'le Amsterdam'a gitti. İkili, oradan da soluğu Evcen'in Almanya'daki ailesinin yanında aldı. Her paylaşımıyla olay yaratan Özçivit, yine şaşırtmadı. Dün Solingen'den bir fotoğrafını paylaşan oyuncunun bu paylaşımı ilk saniyede 4 bin 313 kişi tarafından beğenildi.
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