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Vitamin takviyesi

Vitamin takviyesi
Çiçeği burnunda şarkıcı Defne Samyeli, önceki gün Akmerkez'deydi. Spikerlik ve oyunculuğun ardından şarkıcılıkta hızlı adımlarla ilerleyen Samyeli, sesini korumak ve hastalanmamak için eczaneye uğradı. Vitamin takviyesi alan Samyeli, hayli keyifliydi...
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