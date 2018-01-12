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Şampiyon

Şampiyon Zehra
Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar'ın kızı Zehra, önceki gün Aqua Florya AVM'deydi. Arkadaşlarıyla bowling oynayan genç kız, galip geldi. Yüzünde güller açan , objektifleri de gülümseyerek selamladı.
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