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Renkli ‘Snow’

Renkli ‘Snow’
Tüm dünyada ilgiyle izlenen 'Game Of Thrones' dizisindeki 'Jon Snow' karakteriyle popüler olan Kit Harington, önceki gün sokaklarında tek başına görüntülendi. Dizideki rolü gereği siyahlar içerisinde görmeye alışık olduğumuz ünlü oyuncu, yeşil beresi ve turuncu kaşkoluyla bu kez 'renkli' bir tarz sergiledi.
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