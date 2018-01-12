Ozi’ye çalım Edis’e markaj

Beşiktaşlı OğuzhanÖzyakup'la 1 yıllık aşkıgeçtiğimiz ay biten DemetÖzdemir, ayrılık acısını atlattı.Özyakup tarafından terkedildiği konuşulan Özdemir,iddiaya göre kancayı popçuEdis Görgülü'ye taktı.Oyuncu, Görgülü'ye olanbeğenisini arkadaşlarıyla dapaylaştığı öğrenildi.
Popçuyu sahne aldığımekanlarda en önden izleyenÖzdemir'in 27 yaşındakiEdis'le tanışmak için uğraştığıda konuşulanlar arasında…Görgülü'yü instagram'da takipeden Özdemir'in bu çabasıise "Demet, bu gidişle aşkıtopçudan sonra popçudabulacak" yorumlarınıberaberinde getirdi.
Son dönemin en popüler isimlerinden Özdemir, iddiaya göre dostlarına Edis'e olan beğenisini sık sık dile getiriyor.
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