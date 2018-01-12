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Ozi’ye çalım Edis’e markaj

Futbolcu ’un terk ettiği , yeni aşk peşinde... Güzel oyuncu, iddiaya göre sevilen popçu ’yü yakın markaja aldı

Ozi’ye çalım Edis’e markaj
Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'la 1 yıllık aşkı geçtiğimiz ay biten Demet Özdemir, ayrılık acısını atlattı. Özyakup tarafından terk edildiği konuşulan Özdemir, iddiaya göre kancayı popçu Edis Görgülü'ye taktı. Oyuncu, Görgülü'ye olan beğenisini arkadaşlarıyla da paylaştığı öğrenildi.


Popçuyu sahne aldığı mekanlarda en önden izleyen Özdemir'in 27 yaşındaki Edis'le tanışmak için uğraştığı da konuşulanlar arasında… Görgülü'yü instagram'da takip eden Özdemir'in bu çabası ise "Demet, bu gidişle aşkı topçudan sonra popçuda bulacak" yorumlarını beraberinde getirdi.


Son dönemin en popüler isimlerinden Özdemir, iddiaya göre dostlarına Edis'e olan beğenisini sık sık dile getiriyor.



TAKVİM ÖZEL
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