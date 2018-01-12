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  1. Rihanna’nın gözyaşları

var giyersen

Çay var giyersen
Son dönemde gittiği her davet ve konserde '' isteyen Mariah Carey'nin derdi, çay değil 'para' çıktı! Dünyaca ünlü yıldız, önünde çay içerken fotoğrafı olan ve üzerinde İngilizce "Çayımı bulan" yazılı tişörtleri, 30 dolardan satışa çıkardı.
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