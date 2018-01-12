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Azur partisi

Azur partisi
Gülşen'le müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu, önceki gün 1 yaşına giren oğulları Azur Benan'ın doğum gününü Zorlu'daki Beymen Morini kafede kutladı. 'Safari' konseptli partiye ünlüler akın etti.
İş yoğunluğundan dolayı partiye katılamayan Megastar Tarkan ise Benan'ın hediyesini göndermeyi ihmal etmedi. , annesinin şarkısı 'Bangır Bangır' eşliğinde babasının kucağında dans edip etrafa gülücükler saçtı.
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