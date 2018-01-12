Azur partisi

Gülşen'le müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu, önceki gün 1 yaşına giren oğulları Azur Benan'ın doğum gününü Zorlu'daki Beymen Morini kafede kutladı. 'Safari' konseptli partiye ünlüler akın etti. İş yoğunluğundan dolayı partiye katılamayan MegastarTarkan ise Benan'ın hediyesini göndermeyi ihmal etmedi. Azur Benan, annesinin şarkısı 'BangırBangır' eşliğinde babasının kucağında dans edip etrafa gülücükler saçtı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.