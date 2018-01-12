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10 milyon sevinci

10 milyon sevinci
Aylin Coşkun'un 'Sinsirella' şarkısı rekora koşuyor. Telifmetre ve Radio Monitor listelerinde zirveye yerleşen şarkının klibi 3 haftada 10 milyondan fazla tıklandı.
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