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Yok böyle benzerlik

Yok böyle benzerlik
Dünya genelinden 21 genç kızın yüksek sosyeteye tanıtıldığı 'Soylu Genç Kızlar Balosu'na (Le Bal des Debutantes' bu yıl Reese Witherspoon'un kızı Ava Phillippe, damga vurdu. 18 yaşındaki genç kız ile annesinin benzerliği şok etti.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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