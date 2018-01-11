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Uçan bebek

Uçan bebek
Gülşen'in geçtiğimiz yıl kucağına aldığı oğlu Azur Benan, dün 1 yaşına girdi. Oğlunu her yere götüren şarkıcı, Antalya'da da Azur Benan'dan ayrılmadı. , oğlunun uçaktaki karesini de "Azur Benan, yine annesiyle konser yolunda. Tek rakibi Türk Hava Yolları" notuyla paylaştı.


Popçu, dün oğlunun doğum günü için İstanbul Morini'de parti verdi. Megastar da "Seni çok seviyoruz ufaklık" diyerek Azur Benan'a mutlu yıllar diledi.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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