Uçan bebek

Gülşen'in geçtiğimiz yıl kucağına aldığı oğlu Azur Benan, dün 1 yaşına girdi. Oğlunu her yere götüren şarkıcı, Antalya'da da Azur Benan'dan ayrılmadı. Gülşen, oğlunun uçaktaki karesini de "AzurBenan, yine annesiyle konseryolunda. Tekrakibi TürkHava Yolları" notuyla paylaştı.
Popçu, dün oğlunun doğum günü için İstanbul Morini'de parti verdi. Megastar Tarkan da "Seni çokseviyoruzufaklık" diyerek Azur Benan'a mutlu yıllar diledi.
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