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Son durak Kıvılcım

Son durak Kıvılcım
Olay çift Kaan Tangöze ile sevgilisi Kıvılcım Ural, önceki akşam Ortaköy'deydi. Bir kafede sohbet eden ikili, daha sonra Galata'daki evlerinin yolunu tuttu. Otelde kaldığı konuşulan ünlü rockçının böylece Ural'la yaşadığı eve geri döndüğü öğrenildi.


Doğan SAVAŞ
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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