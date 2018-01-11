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Prenses tüketti...

Prenses tüketti...
19 Mayıs'ta evlenecek olan Prens Harry ile Meghan Markle, önceki gün İngiltere'de böyle görüntülendi. Prenses adayının üzerindeki 'Smythe' marka 795 dolarlık (yaklaşık 3 bin TL) paltonun dün itibariyle mağazalar ve internette yok sattığı açıklandı.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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