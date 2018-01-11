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Ninja turtles

Ninja turtles
Oyuncu Burak Yamantürk ile Phuket'e giden Murat Dalkılıç, okyanusun derinliklerinde keşfe çıktı. Similian Adaları açıklarında dalış yapan popçu, kafasının üzerinde yüzen deniz kaplumbağası ile poz verdi. Dalkılıç, bu kareye 'Ninja Turtles' (Ninja Kaplumbağalar) notu düştü.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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