;
18 / 8
11 / 6
8 / 0
-2 / -11
8 / 1
13 / 5
9 / 2
16 / 12
-2 / -14
9 / -1
14 / 9
12 / 5
14 / 5
12 / -1
6 / -5
11 / 3
7 / -2
0 / -9
9 / 1
9 / 3
15 / 6
13 / 8
8 / 2
8 / 3
12 / 5
9 / -1
15 / 6
8 / 6
9 / -1
7 / -2
0 / -12
8 / 0
11 / 4
13 / 7
9 / -3
4 / -4
15 / 6
8 / -3
8 / 2
12 / 7
14 / 10
12 / 6
13 / 4
7 / 0
1 / -12
9 / 1
10 / 1
9 / 1
11 / 6
8 / 2
12 / 7
15 / 8
9 / 2
9 / 0
8 / 2
12 / 6
8 / 3
18 / 10
10 / 6
-1 / -8
7 / 1
8 / 1
12 / 6
18 / 6
13 / 5
16 / 8
12 / 7
10 / 2
11 / 6
4 / -1
12 / 7
8 / 4
11 / 7
12 / 4
13 / 6
8 / -1
12 / 3
5 / -7
13 / 8
7 / 0
13 / 8
Oyuncu Burak Yamantürk ile Phuket'e giden Murat Dalkılıç, okyanusun derinliklerinde keşfe çıktı. Similian Adaları açıklarında dalış yapan popçu, kafasının üzerinde yüzen deniz kaplumbağası ile poz verdi. Dalkılıç, bu kareye 'Ninja Turtles' (Ninja Kaplumbağalar) notu düştü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.