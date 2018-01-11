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Musti’ye vokal yaptı

Musti’ye vokal yaptı
Mustafa Sandal'la evliliğindeki krizi atlatan Emina Sandal'ın keyfi artık yerinde. Eşiyle tüm sorunları geride bırakan Sırp şarkıcı, önceki akşam stüdyoya girip Musti'nin yeni albümü için vokal yaptı. Emina, stüdyodan yaptığı paylaşımla "Her şey yolunda" mesajı verdi.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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