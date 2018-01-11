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Miniklerin 'biricik'i

Miniklerin biriciki
Güzel oyuncu Burcu Biricik, önceki gün alkışları topladı. Biricik, bir proje kapsamında miniklerin yüzünü güldürdü. Çocuklarla resim yapan oyuncu, "Amaç; Suriyeli ve Türk çocuklarımıza 'Her şeye rağmen hikayenin kahramanı ve yazarı sensin. Kendi masalını yazacak süper gücün ellerinde!' demek" sözleriyle de projeyi özetledi.
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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